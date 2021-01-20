Два священника БПЦ подали в СК ходатайства о личном поручительстве за голодающего Игоря Лосика

Дома Игоря ждут жена и маленькая дочь Фото: СОЦСЕТИ

Два священника Белорусской православной церкви поручились за создателя телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика, который находится за решеткой больше шести месяцев и уже 37 дней держит голодовку.

Священнослужители подали ходатайства о личном поручительстве за блогера в главное следственное управление центрального аппарата СК, сообщает издание Naviny.by со ссылкой на БелаПАН - агентству эту информацию подтвердил адвокат арестованного Дмитрий Лепретор.

Один из поручителей иерей Александр Кухта мотивировал свой шаг тем, что хочет взять на себя «немного ответственности за жизнь человека». Об этом он рассказал на своей странице в соцсети:

- Я не хочу, чтобы по глупости умер человек, а его семья осталась сиротой. Если этот план сработает, то Игорь поедет домой и начнет кушать. А дальше я возлагаю надежды на Бога.

Священник рассуждает:

- Виноват ли Игорь? Решит суд. Но сам он говорит, что дело сфабриковано, и это политический процесс. Он требует освободить его из-под стражи. С другой стороны (насколько я понимаю), государство тоже пошло на принцип и (пока что) игнорирует все требования Игоря. Сложно сказать, чем закончится эта история, но есть вероятность, что человек умрет.

Иерей пригласил и других священников присоединиться к его ходатайству. А накануне стало известно, что один из столичных православных священников объявил о голодовке в знак солидарности с Лосиком. Назавтра две студентки Белорусского государственного медуниверситета тоже сообщили, что начали голодать из солидарности с арестованным блогером.