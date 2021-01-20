Фотофакт. В Жодино из-за сосулек жильцам запретили заходить в собственный дом

Вход в дом с большими сосульками "опечатали" бело-красной лентой. Фото: ex-press.by.

В редакцию ресурса ex-press.by пришел фотофакт от жителей Жодино. Горожане рассказали, что из-за огромных сосулек под крышей многоэтажки, вокруг домов коммунальники натянули запрещающие красно-белые ленты.

- Лентой закрыли и пространство перед подъездом. А сбивать сосульки не стали. Получается, входить туда нельзя? - недоумевает очевидец Сергей.

Такой временно «чрезвычайно опасный дом» находится в районе ГРЭС. Красно-белая лента, предупреждающая об опасности, натянута вокруг нескольких домов.

Еще горожанин рассказал, что когда он на днях оставался ночевать у родных в одном из этих двухэтажных домов, утром увидел, что сосульки «выросли» до половины окна. А пару лет назад одна из таких огромных сосулек пробила крышу одного из подъездов.

Жильцы говорят, что несколько лет назад одна из таких сосулек пробила крышку подъезда. Фото: ex-press.by.

- Выходя из дома, я понял, что коммунальники так позаботились о том, чтобы опасные сосульки не упали на голову кому-то из жильцов. В этих домах живут, в основном пожилые люди, - добавил мужчина.

По словам горожанина, когда-то работая на стройке, он и сам похожей лентой ограждал опасные зоны - это означало, что вход туда запрещен.

- Самое смешное - это то, что лентой закрыли и пространство перед подъездом. Получается, входить в дом нельзя? - возмутился он.

По соседству с «опасным домом» сосульки с крыши убрали и ленту натягивать не пришлось. Но там, местные говорят, живет «чей-то родственник».

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