Серьезное ДТП на МКАД вечером 20 января: пострадал водитель Honda

В ДТП на МКАД пострадал водитель Honda. Фото: ГАИ ГУВД

Вечером 20 января на Минской кольцевой автодороге было затруднено движение по 2 и 3 полосам из-за серьезной аварии. Произошло ДТП на 13 километре внешнего кольца МКАД. Предварительно установлено, что водитель грузовика «МАН» не справился с управлением и вошел в неуправляемый занос - со всеми вытекающими из этого последствиями.

Грузовик шел по второй полосе кольца в направлении улицы Свислочской. После заноса «МАН» врезался в легковушку «Хонда», а затем наехал на разделительное ограждение. В свою очередь легковой автомобиль от удара грузовика столкнулся с другой грузовой машиной - «МАЗ». Судя по фото, легковушке пришлось совсем нелегко.

К счастью, все остались живы, но медицинская помощь понадобилась водителю «Хонды». По факту дорожного инцидента проводится проверка, сообщила в своем телеграм-канале столичная Госавтоинспекция.