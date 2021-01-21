Умер известный белорусский художник Борис Заборов

Скончался белорусский художник Борис Заборов. Фото: Facebook

Один из самых известных белорусских художников всех времен Борис Заборов умер во Франции на 86-м году жизни. О кончине живописца сообщил в Facebook его друг Сергей Ваганов.

Картина Бориса Заборова «Автопортрет с моделью» хранится в галерее Уффици во Флоренции.

В Национальном художественном музее Беларуси есть шесть полотен и около 50 графических работ Заборова.

Борис Заборов родился в Минске в 1935 году в семье художника Абрама Заборова. Художественное образование получил в Минском художественном училище, затем поступил в Ленинградскую академию художеств. В 1961 году перевелся в Москву, там закончил институт им. Сурикова. До эмиграции из Советского Союза много работал в качестве книжного графика и дизайнера книг. В 1971–1974 годах издания, которые он иллюстрировал, четыре года подряд признавались «Самыми красивыми книгами года».

С 1980 года жил и работал в Париже, всю свою жизнь там посвящал живописи. За этот период у него состоялись выставки в музеях и галереях Парижа, Токио, Германии, Италии, России… В 2008 году его картина пополнила коллекцию галереи Уффици во Флоренции.

В Минске в 2010 году прошла первая выставка художника на родине.

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