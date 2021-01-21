В Гомеле воры выбросили украденный прибор за $7000 – не поняли, что это за штука

Камера видеонаблюдения записала все, что делали воры в офисе, в хорошем качестве - и их сразу опознали. Фото: кадр из видео.

В Гомеле обокрали офис частной фирмы. Это произошло 18 января. Злоумышленники украли компьютерную технику, комплектующие к ней и дорогостоящий геодезический прибор.

Воры пробрались в офис, отжав стеклопакет. Найти их оказалось нетрудно – в офисе и изнутри, и снаружи стояли камеры видеонаблюдения, которые вели запись в весьма неплохом качестве. На камеру оказалось записано все – как воры проникли в кабинет, что там делали и как уходили.

После того, как милиция растиражировала запись в соцсетях и показала сотрудникам ОВД, личности воров установили практически сразу. На дело пошли ранее судимые за кражи дядя и племянник. Они сначала выяснили, как работает фирма, а потом пошли на дело.

Злоумышленников задержали. У них нашли один из похищенных планшетов – не успели продать. А геодезический прибор, который стоит более 16 тысяч рублей, они выбросили – не поняли, что это такое и как эту штуку можно применят.

-Следственным комитетом возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере, злоумышленники задержаны и находятся в ИВС, - рассказали в УВД Гомельского облисполкома.

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