Мальчик врезался на санках в дерево в Столинском районе – он в реанимации

Ребенок врезался в дерево на санках и попал в реанимацию. Фото: pixabay

Ребенок получил травму, катаясь на санках в Столинском районе. Об этом сообщает газета «Навіны Палесся».

Он находится в столинской больнице, в реанимации.

Известно, что 11-летний мальчик катался на санках и врезался в дерево. С места ЧП его забрали врачи скорой помощи. Медики выявили у малыша разрыв селезенки.

Недавно похожий инцидент произошел в Минске. Девочка каталась на тюбинге и врезалась в дерево. С черепно-мозговой травмой ее доставили в больницу.

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