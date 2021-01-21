Ученые рассказали, от кого вы заразитесь ковидом с большей вероятностью, чем от кашляющего

Маска - наше всё! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вы с гораздо большей вероятностью заразитесь ковидом, если 30 секунд пообщаетесь с человеком без масок в помещении с плохой вентиляцией, чем если рядом с вами кто-то закашляется, выяснили ученые из Кембриджского университета и Лондонского имперского колледжа. Об этом сообщает Медицина и наука со ссылкой на Daily Mail. И вот почему так происходит.

На протяжении нескольких секунд после того, как больной покашляет, в воздух попадает огромнейшее количество патогенов. Но частицы влаги, которые выделяет человек во время кашля, намного большего размера, чем те, что выделяются при разговоре. Они довольно быстро оседают на поверхность. А те микрочастицы, что выделяются при разговоре, могут висеть в воздухе до часа. Именно за счет длительного зависания они более опасны для окружающих.

Если помещение плохо вентилируется, риск заражения при разговоре увеличивается до 20 процентов. Даже если собеседники соблюдают дистанцию в 2 метра, они обменяются своими маленькими каплями уже через 5-10 секунд. Инфицированный лектор, читающий лекцию перед аудиторией без маски, увеличивает риск заражения на 1/5. Так что социальная дистанция не спасает – нужно обязательно соблюдать и масочный режим, предупредили ученые.

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