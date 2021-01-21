Имена честных журналистов не нуждаются в статусах: Хижинкова обратилась к Азарёнку

Ольга Хижинкова высказалась о госпропаганде. Фото: Instagram

Экс-пресс-секретарь брестского футбольного «Динамо» и «Мисс Беларусь-2008» Ольга Хижинкова высказала свое мнение о пропагандистах государственных СМИ. Свое обращение к ним она опубликовала на своей странице в Instagram.

– В вопросах объективности доверяю исключительно собственным глазам и ушам. Но даже в доокрестинские в моей жизни времена репортаж с тех мест вызвал скепсис, что неудивительно. Попытка взглянуть на знакомые интерьеры уже после освобождения с треском провалилась на моменте, где арестантам предлагается заняться гимнастикой во внутреннем дворике для прогулок. Так вот, корреспондент Азаренок. Если бы твоей целью был объективный репортаж, то ты не мог бы не заметить следы от человеческих ладоней на бетонной стене по всему периметру дворика. Отпечатки ладоней на высоте человека, стоящего не во весь рост, а на коленях, – написала она.

Хижинкова добавила, что сама видела эти отпечатки и знает, как они появились.

– Так уж получилось, что природа возникновения этих отпечатков мне тоже хорошо известна. Два моих друга простояли там среди прочих ребят на коленях всю ночь 9 и 10 августа. Просто учитывай такие мелочи в следующем своем кино, Гриша, – пояснила она.

Модель считает также, что имена тех, кто занимается госпропагандой уже стали нарицательными.

– Вопреки всем усилиям, СМИ, которым доверяют, как и имена честных журналистов, не нуждаются в статусах. Читать и смотреть их будут даже на заборе, если не останется других медиаплощадок. Азаренки, Хоровцы и Муковозчики, читайте внимательно не только грамоты и разнарядки с указаниями «сверху», но и классику. Ваши фамилии уже пополнили список имен нарицательных. Благодаря вам у нас уже есть свои Сколозубы и Молчалины, – заключила Хижинкова.

Напомним, что она вышла на свободу в декабре 2020 после 42 суток ареста. Ее задержали 8 ноября. Несколько раз суды проходили, когда она уже находилась за решеткой.

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