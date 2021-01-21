Пожар унес жизнь мужчины в Витебске. Фото: pixabay

Многоэтажка горела в Витебске вечером 20 января, в результате пожара погиб мужчина. Об этом сообщили в МЧС.

Информация о возгорании в многоквартирном доме по проспекту Московскому в Витебске поступила спасателям около семи часов вечера. Пожарные эвакуировали из многоэтажки восемь жильцов.

Хозяин горевшей квартиры погиб. Это мужчина 1965 года рождения.

Огонь также повредил имущество, оказались закопчены стены и потолок. Причину пожара в настоящее время выясняют.

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