«На переходе скорость была 120». Будут судить минчанина, который насмерть сбил 12-летнего мальчика

Мальчик, переходивший дорогу с велосипедом, попал под автомобиль, летевший со скоростью 120 км/ч. Фото: МВД.

Направлено в суд дело о ДТП, в котором 9 октября 2020 года погиб ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры. На скамью подсудимых сядет 42-летний житель Минска М. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека.

Как говорится в материалах дела, мужчина ехал на автомобиле «Вольво» со стороны Могилева в направлении Минска со скоростью около 120 км/час. Около городского поселка Смиловичи он не снизил скорость на подъезде к пешеходному переходу и не обратил внимания на детей, которые собирались переходить дорогу. В результате автомобиль въехал на переход и сбил 12-летнего мальчика, который катил свой велосипед. Ребенок умер на месте.

-После изучения материалов дела в прокуратуре Червенского района пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч.2 ст.317 Уголовного кодекса Республики Беларусь, - сообщили в Генпрокуратуре.

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