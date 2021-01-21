Серьезное ДТП в Минске: утром 21 января столкнулись автомобиль такси и легковушка

Серьезное ДТП в Минске произошло 21 января. Фото: ГАИ

Серьезная авария произошла утром 21 января на проспекте Независимости рядом со станцией метро «Борисовский тракт» в Минске. Об этом сообщается в Telegram-канале ГАИ.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и спасатели.

Также опубликованы несколько фото с места аварии. Судя по кадрам, в результате столкновения сильные повреждения получила машина такси.

В ГАИ добавили, что подробности произошедшего сообщат позже.

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