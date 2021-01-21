Узнали, почему в Минске не будет встроенных в жилые дома детских садиков, а в регионах будут

В Минском горисполкоме рассказали, почему встроенные в жилые дома детсады будут строить только в небольших городах. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В некоторых регионах Беларуси скоро могут появиться детские садики по-новому – их будут встраивать в жилые дома или пристраивать к ним. Агентство Минск-Новости узнало, предполагается ли такое новшество в столице.

По мнению председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирины Гонтаревой, в Минске востребованы только отдельно стоящие дошкольные учреждения, а встроенные садики окажутся экономически невыгодными.

-Во-первых, каждое из них – это эксплуатационные затраты, во-вторых, свой персонал. К тому же в составе жилых домов довольно проблематично обслуживать такие объекты: надо продумать подвоз продуктов, размещение отдельной кухни. Это увеличит затраты на последующее содержание встроенных дошкольных учреждений, - рассказала собеседница корреспонденту агентства.

По мнению Ирины Гонтаревой, небольшие встроенно-пристроенные детские сады на 60 мест могут быть уместными в маленьких населенных пунктах. В Минске же, наоборот, отказываются от малогабаритных садиков (такими считаются сады на 190 мест) и строят дошкольные учреждения на 230 и 350 мест.