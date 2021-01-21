В ВОЗ прокомментировали информацию о смертях от вакцин против коронавируса

В ВОЗ не знают ни об одном случае смерти от вакцины от COVID-19. Фото: pixabay

Летальных исходов после применения вакцин от коронавируса пока не зарегистрировано. Такое заявление сделала эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марианджела Симао.

Напомним, что на днях в ВОЗ заявили, что следят за расследованием гибели пациентов после прививок от COVID-19. Сообщалось о 23 смертельных случаях в Норвегии и одном в Бельгии.

– У нас есть вакцина, которая широко используется на рынке. Это Pfizer, еще три проходят заключительный этап проверки для включения в список. Всего у нас 13, – сказала Симао, ее цитирует Reuters.

Она добавила, что экспертам ВОЗ неизвестно ни об одном случае смерти, связанном с вакцинами, которые на данный момент используются.

Симао уточнила, что были выявлены побочные эффекты от применения вакцины, например, анафилактический шок. Некоторые из привитых пациентов были склонны к серьезным аллергиям. По ее словам, в таких случаях нужно делать прививку в медицинских учреждениях под наблюдением.

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