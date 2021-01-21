В Витебске следователи рассказали подробности об убийстве на дне рождения

Женщина отмечала день рождения и зарезала своего друга. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Витебске городской отдел Следственного комитета завершил расследование об убийстве на дне рождения. Подробности рассказывает БелТА со ссылкой на официального представителя УСК по Витебской области Оксану Лазько.

Трагедия произошла в ноябре 2020 года. 55-летняя женщина отмечала свой юбилей в тесной компании – с 50-летним мужчиной, который жил вместе с ней, и подругой. На праздничном столе было спиртное. В какой-то момент именинница и ее друг начали ругаться, а потом подрались. Подруга пыталась их разнять, но у нее ничего не получилось. В пылу драки именинница схватила нож и ударила мужчину несколько раз. Он перестал подавать признаки жизни. Женщины вызвали скорую.

Эксперты установили, что женщина нанесла погибшему не менее 23 травмирующих воздействий и три раза ударила ножом.

-По результатам расследования 55-летней женщине предъявлено обвинение по ч.1 ст.139 (убийство) УК. Она заключена под стражу, - рассказала Оксана Лазько.

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