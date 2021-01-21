Мужчина решил перейти реку по льду и утонул в Жабинковском районе

Мужчина утонул, переходя реку по льду. Фото: pixabay

Житель Жабинковского района утонул в реке Мухавец, решив перейти ее по льду. Об этом сообщили в Следственном комитете. Несчастный случай произошел днем 20 января.

По данным следователей, погибший – 60-летний мужчина.

– Во время его движения лед проломился, и мужчина утонул в водоеме, – рассказали подробности в СК.

Тело нашли его односельчане, они и сообщили милиции о произошедшем.

Следователи проводят проверку по факту смерти человека. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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