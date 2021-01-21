Минчанка оскорбила Лидию Ермошину – ее будут судить

Минчанку обвиняют в том, что она написала в сети комментарий, оскорбительный для Лидии Ермошиной. Фото: Оксана БРОВАЧ

В Минске задержали 25-летнюю девушку, которая в телеграм-канале оставила запись, оскорбляющую председателя Центризбиркома Лидию Ермошину. Уголовное дело завели накануне Нового года, передает Интерфакс со ссылкой на МВД Беларуси. Личность отправителя сообщения установили оперативники ГУБОПиКа.

-Ранее девушка проблем с законом не имела. Свои же действия она объяснила тем, что считает председателя Центризбиркома виновной в неправильном подсчете голосов во время выборов, - рассказали в МВД.

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