Жители Борисова и Фаниполя остались без отопления из-за аварии

Жители Фаниполя и Борисова остались без отопления в мороз

Прорыв трубопроводов теплоснабжения произошел в Борисове и Фаниполе 20 января, в результате без отопления остались девять многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе МЧС.

– 20 января в 14.05 поступило сообщение о прорыве трубопровода теплоснабжения диаметром 50 мм по ул. Трусова, 33 в Борисове Минской области. Без теплоснабжения оставались четыре многоквартирных жилых дома. В 15.40 теплоснабжение потребителей восстановлено, – уточнили в МЧС.

Кроме того, в этот же день около шести часов вечера прорвало трубопровод теплоснабжения диаметром в 160 мм в Фаниполе на ул. Комсомольской, 20. Там без отопления и горячей воды остались пять многоэтажек. В 19.30 подачу воды и тепла восстановили.

И это уже второй раз за неделю, когда в Фаниполе люди остались без отопления. Так, 19 января на ул. Комсомольской,16 произошел прорыв теплотрассы, в результате без тепла остались не только жители города, но и деревни Вязынь.

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