В Минском зоопарке родились 15 змеенышей, их пока нельзя увидеть, но можно купить

Это полоз Баэрда. В минском зоопарке недавно родились 15 таких! Фото: Минский зоопарк.

В Минском зоопарке пополнение – родились 15 маленьких змеенышей. Змейки вылупились у пары полоза Баэрда. Об этом рассказывает БелТА со ссылкой на младшего научного сотрудника зоопарка Оксану Буко.

До появления новорожденных в зоопарке было три полоза Баэрда – два самца и одна самка. Змееныши появились на свет 5 ноября, но увидеть в экспозиции их пока нельзя – и они, и их родители должны еще какое-то время восстанавливаться и набираться сил. По словам Оксаны Буко, маленькие змеи хорошо себя чувствуют, активно питаются и быстро растут.

На сайте зоопарка размещена информация, что полозов Баэрда предлагают на продажу. За одну змею просят 200 рублей.

Полозы Баэрда относятся к так называемым крысиным полозам. Это неядовитые и относительно некрупные змеи, обычно они вырастают до 12—140 см. Рекордная длина полоза Баэрда – 157 см. Обитают они на северо-востоке Мексики и юго-западе Техаса. Окраска у этих змей варьируется, но отличительная черта взрослых полозов – четыре продольные полосы, две на спине и две по бокам. Пока змейки маленькие, эти полосы видны нечетко, зато между ними заметны пятна. Когда змеи вырастают, пятна практически исчезают, а полосы становятся четкими.

Самка полоза из Минского зоопарка вывела максимально возможное количество детенышей – обычно в кладке яиц полоза Баэрда бывает 4-15 яиц.

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