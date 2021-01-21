Двух несовершеннолетних задержали в Минске за фото с красно-белыми зонтиками

Три девушки задержаны в Минске за участие в несанкционированном мероприятии. Фото: ГУВД Мингорисполкома

Трех девушек задержали 20 января в Минске, две из них – несовершеннолетние. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

– Вчера в ходе несения службы за участие в несанкционированном мероприятии сотрудниками милиции были задержаны 3 девушки, двое из которых оказались несовершеннолетними, а третьей только в декабре прошлого года исполнилось 18 лет, – рассказали в ГУВД.

Судя по опубликованному милицией видео, девушки фотографировались на улице с бело-красными зонитками.

По данным милиции, несовершеннолетние ранее уже участвовали в протестном движении и привлекались к административной ответственности.

– По результатам разбирательства в отношении нарушителей составлены протоколы по ст.23.34 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, соответствующая информация направлена по месту учебы, – добавили в ГУВД.

Там рассказали, что продолжат выявлять и привлекать к ответственности людей, которые нарушают закон о массовых мероприятиях.

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