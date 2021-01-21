Машина провалилась в озеро в Калинковичах. В МЧС показали, как ее доставали

Машина провалилась под лед в Калинковичах. Фото: МЧС

Легковушка провалилась под лед в Калинковичах, ее пришлось доставать спасателям. Об этом сообщили в МЧС.

Инцидент произошел 20 января. Около пяти часов вечера очевидец сообщил о происшествии спасателям. Он рассказал, что машина застряла на озере и самостоятельно выбраться не может.

Когда на место прибыли сотрудники МЧС, то выяснили, что мужчина 1983 года рождения на автомобиле «УАЗ-469» провалился под лед частично высохшего озера и застрял.

Спасатели при помощи буксировочного троса и техники «Амкодор 342С4» вытащили машину. В результате ЧП никто не пострадал.