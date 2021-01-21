Генпрокуратура передала в Верховный суд «дело Белгазпромбанка» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Генеральная прокуратура передала в суд дело в отоншении менеджеров «Белгазпромбанка». Об этом сообщает БелТА.

- Генеральная прокуратура изучила уголовное дело в отношении Виктора Бабарико и менеджеров Белгазпромбанка», которое было передано КГБ. В Генпрокуратуре пришли к выводу о том, что необходимо всесторонне и объективно исследовать обстоятельства дела в соответствии с собранными доказательствами. В связи с этим Генпрокуратура передала данное дело в Верховный суд для дальнейшего рассмотрения, - рассказала начальник управления взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности ведомства Анжелика Курчак.

По словам Курчак, в ходе расследования удалось установить, что Бабарико создал из числа своих заместителей организованную группу.

- Удалось установить, что Виктор Бабарико в тот момент, когда являлся председателем правления Белгазпромбанка, с целью систематического получения незаконных денежных средств от коммерческих организаций создал организованную группу, в числе которых находились его заместители. С начала 2004 года по июнь 2020 года данная группа незаконно получала взятки в размере не менее 30,5 миллионов рублей исключительно в связи с занимаемым должностным положением за выполнение определенных действий, а также за благоприятное решение вопросов, которые связаны с выдачей кредитов, - заявила Курчак.

Она добавила, что проверку на причастность к коррупционным преступлениям со стороны должностных лиц Белгазпромбанка начали еще в 2018 году.

- Основанием для уголовного преследования послужили материалы, которые поступили в конце 2019 года из Кипра в рамках оказания международно-правовой помощи, - отметила Курчак.

Отмечу, что проверку на причастность должностных лиц Белгазпромбанка к коррупционным преступлениям правоохранительные органы начали еще в 2018 году. Одним из оснований для уголовного преследования послужили материалы, поступившие в конце 2019 года из Республики Кипр в рамках оказания международно-правовой помощи", - добавила Анжелика Курчак.

Все фигуранты дела признали свою вину кроме Виктора Бабарико.

Напомним, что по делу проходит экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и еще семь топ-менеджеров.

Виктору Бабарико было предъявлено обвинение по части 3 статьи 430 Уголовного кодекса – Получение взятки и части 2 статьи 235 Уголовного кодекса – Легализация («отмывание») средств, которые были получены преступным путем.

Что касается топ-менеджеров, то заместителям председателя правления банка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, а также бывшим первому заместителю председателя правления Алексею Задойко и заместителю председателя правления Сергею Добролету было предъявлено обвинение в совершении преступления, которое предусмотрено частью 3 статьи 430 Уголовного кодекса – Получение взятки. Учредителю «Активлизинг» Виктору Кобяку было предъявлено обвинение по части 2 статьи 431 Уголовного кодекса – Дача взятки в крупном размере.

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