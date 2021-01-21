Лукашенко: «Внесите в наше законодательство американские законы».

21 января Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совмина. Речь шла о государственных проектах, инвестпрограмме, деятельности хозяйственных обществ, энергетики, агротуризма. Среди прочего президент сказал:

- Капитальная задача для всех присутствующих – для парламента и для правительства: внесите самые жесткие меры за нарушение законодательства по налогообложению. - Внесите американские законы, которые действуют в Соединенных Штатах Америки. Давайте примем их. Никто критиковать не будет - оплот демократии. Там налогообложение регулируется жестко, и за неуплату налогов там бешеные сроки – до 15 и больше лет. А у нас норма. Целые отрасли уходят в тень, жулики уходят в тень, и мы на это спокойно смотрим. В развитие темы – конверты. Вот меня сегодня услышат некоторые руководители: у нас зарплата в конвертах процветает. Мы на это спокойно взираем. Жесточайшее наказание. Примите это к исполнению немедленно

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