Департамент финансовых расследований проводит проверку в отношении должностных лиц «Офиса по правам людей с инвалидностью». Фото: БелТА

Департамент финансовых расследований КГК проводит проверку в отношении должностных лиц правозащитной организации «Офис по правам людей с инвалидностью». Об этом сообщили в пресс-службе Комитета госконтроля.

В ведомстве отметила, что данная проверка связано с вопросами, которые касаются «возможного неправомерного завладения денежными средствами в период с 2020 года по настоящий момент.

- Средства были получены учреждением в виде благотворительных взносов, а также международной помощи для оказания поддержки белорусам с инвалидностью. По результатам проверки будет вынесено решение в рамках уголовно-процессуального законодательства, - рассказали в ведомстве.

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