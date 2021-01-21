Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 21 января 2021 года: 1804 новых случая COVID-19 и 9 смертей за сутки

Прирост новых случаев COVID-19 - 1804 Фото: Инна КОРСАК

В Министерстве здравоохранения появилась актуальная информация о числе зараженных коронавирусом в Беларуси. Ее опубликовали в Телеграм-канале.

На 21 января в стране зарегистрировано 232 298 случаев COVID-19. Прирост за сутки - 1804 новых случая.

После курса лечения, который был проведен в больницах, выздоровели 216 744 пациента (+2378 за сутки)

«За время распространения коронавирусной инфекции скончались 1619 человек. А за последние сутки умерли 9 пациентов. Те же, кто не смогли победить инфекцию, имели ряд хронических заболеваний и подтвержденный COVID-19», — пояснили в Минздраве.

За все время в Беларуси провели 4 миллиона 311 тысяч 968 тестов. За последние сутки – 16 594.

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