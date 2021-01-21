Руководство «Беларуськалия» пошло на уступки для рабочих: и вот после чего

Руководство «Беларуськалия» пошло на уступки для рабочих. Фото: Павел МАРТИНЧИК

20 января Светлана Тихановская и президент норвежской компании Yara Свейн Торе Холзетер провели онлайн-встречу. Они обсудили ситуацию на «Беларуськалии». В созвоне также участвовали норвежский посол в Литве и Беларуси, представитель Беларусского независимого профсоюза, представитель Беларусского конгресса демократических профсоюзов, член стачкома «Беларуськалия», представитель НАУ Анатолий Котов, а также представитель белорусской диаспоры в Норвегии.

Светлана Тихановская напомнила, что Yara предлагала пересмотреть контракт с Беларуськалием, если репрессии на предприятии будут продолжаться. Крайне важно, чтобы Yara говорила о том, какие условия выставляет Беларуськалию, если не прекратятся репрессии.

- Все стороны данной встречи могут предложить конкретные шаги по решению ситуации на Беларуськалии. Давайте работать вместе, потому что именно так мы сможем найти лучшее решение», – цитирует Тихановскую ее сайт. Отмечается, что Yara подчеркнула, что для них важен вопрос соблюдения прав рабочих. Торе Холзетер заявил, что компания будет отстаивать этические принципы ведения бизнеса и продолжать заступаться за рабочих «Беларуськалия».

А вот что было дальше. На сайте «Беларуськалия» появился пресс-релиз, в котором сказано, что по итогам регулярного диалога, компания готова взаимодействовать с компанией Yara на долгосрочной основе в области промышленной безопасности. «Беларуськалий» готов принять специалистов компании Yara для мониторинга производственных процессов.

- Мы находимся в постоянном контакте и продолжим в дальнейшем сотрудничество с компанией Yara в вопросах обеспечения безопасности условий труда, улучшения здоровья и повышения социального уровня наших работников. Руководством предприятия принято решение о снятии дисциплинарных взысканий с работников предприятия, а уволенные ранее работники могут быть приняты обратно на работу в ОАО «Беларуськалий» в случае подачи ими соответствующих заявлений, - заявили в компании.

Светлана Тихановская также напоминает Беларуськалию, что требования рабочих намного шире, чем те, которые указаны в релизе от руководства. Они включают в себя остановку репрессий, освобождение политзаключенных и проведение новых выборов. «Мы полностью поддерживаем требования рабочих в стачке и будем работать с Yara, чтобы право рабочих на стачку было обеспечено», – заявила Тихановская.

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