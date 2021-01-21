В агентстве БелаПАН назначен новый директор. Фото: reform.by
У агентства БелаПАН новый директор. Об этом сообщили в телеграм-канале Sputnik.by.
Прежний директор агентства Дмитрий Новожилов в понедельник, 18 января, написал заявление на увольнение.
В четверг, 21 января, состоялся совет директоров, который утвердил на пост директора Ирину Левшину. Она также продолжит выполнять обязанности главного редактора.
Ирина Левшина работает в агенстве БелаПАН на протяжении 30 лет. Она стояла у его истоков вместе с основателем Алесем Липаем.
Дмитрий Новожилов должность директора занимал на протяжении четырех лет.
Белорусская информационная компания БелаПАН была создана в 1991 году. Агентство занимается новостями на белорусском, русском и английском языках. В 2004 году агентство БелаПАН было удостоено премии имени Дмитрия Завадского «За мужество и профессионализм». В 2006 году – удостоено Премии Рунета в номинации Рунет за пределами Ru.
Напомним, что 14 января в редакции агентства БелаПАН прошел обыск.
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