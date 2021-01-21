В Москве задержали бойца Алексея Кудина. Ему грозит отправка в Беларусь и суд. Фото: Rh.by

В Москве задержали бойца Алексея Кудина. Ему грозит отправка в Беларусь и суд. Данная информация была опубликована в телеграм-канале tribuna.by.

Сообщается, что боец Алексей Кудин был задержан в Москве в четверг, 21 января.

Ранее Кудина задержали на акции протеста недалеко от молодечненского парка 10 августа. Его отпустили 21 августа и возбудили в отношении него уголовное дело. Меру пресечения выбрали в виде домашнего ареста.

Кудина обвинят по статье 363 Уголовного кодекса – Сопротивление сотруднику милиции. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

На судебное заседание, которое должно было состояться 19 ноября, Кудин не пришел. Его супруга тогда рассказывала, что Алексей утром уехал в суд. После этого она его не видела, а на телефон Кудин не отвечал.

Судья после этого изменила меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу, а Кудин был официально объявлен в розыск.

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