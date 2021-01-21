Тихановская поздравила Байдена с инаугурацией. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Светлана Тихановская в своем Твиттере поздравила Джо Байдена с инаугурацией:

- Я поздравляю Джо Байдена, 46-го президента США, и вице-президента Камалу Харрис. Пусть ваша работа на благо всех американцев будет успешной. С нетерпением жду совместной работы по развитию отношений между народами США и Беларуси, - написала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Тихановская призвала Европу помочь с вакцинацией белорусов. По ее мнению такая вакцинация может быть реализована через программу развития ООН

Официальная Беларусь и РФ не будут бойкотировать встречу Совбеза ООН с Тихановской. «Нам есть что сказать в ответ», - заявил представитель России

Тихановская назвала условия, при которых вернется в Беларусь. Она заявила, что для возвращения понадобится помощь ОБСЕ