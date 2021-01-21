Первый энергоблок БелАЭС 21 января включен в сеть

Первый энергоблок БелАЭС был включен в сеть 21 января Фото: Сергей ГАПОН

Первый энергоблок Белорусской АЭС в Островце был включен в сеть в четверг, 21 января. Об этом сообщили в телеграм-канале Министерства энергетики.

- Первый энергоблок снова был включен в сеть в 12.19 21 января. На данный момент идет плановое повышение его мощности до номинальной в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации, - написано в сообщении ведомства.

В Минэнерго добавили, что испытания систем, а также оборудования на номинальной мощности продолжаются.

Первый энергоблок Белорусской АЭС был отключен от сети в субботу, 16 января.

Напомним, Белорусская АЭС начала выдавать первую электроэнергию. Как и положено, это событие приурочили к 7 ноября – на церемонии присутствовал Лукашенко.

О строительстве новой АЭС заговорили в 2006 году. В качестве подрядчика выбрали Россию с проектом реактора ВВЭР-1200. Грандиозная стройка под Островцом началась в 2011 году. Шла ровно, но становилось известно и о нештатных ситуациях – погибли несколько рабочих. Самой громкой стала история с упавшим 330-тонным корпусом реактора. Сначала ходили слухи, официально о ЧП объявили только через две недели. В результате корпус реактора решили заменить - из-за этого произошло первое смещение сроков ввода АЭС в эксплуатацию, ведь первый энергоблок хотели запустить в 2016-м, второй - в 2018-м. Сроки смещали еще много раз. В результате, в ноябре к потребителям «потекла» первая электроэнергия с Белорусской АЭС. Сейчас реактор первого энергоблока работает на 100% мощности. Позже первый энергоблок Белорусской АЭС введут в промышленную эксплуатацию. Планируется, что это произойдет в феврале 2021 года. Но сроки могут и сместиться.

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