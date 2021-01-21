Солдату-срочнику, который расстрелял в России восемь сослуживцев, дали 24 года тюрьмы

25 октября 2019 года Рамиль Шамсутдинов открыл огонь в воинской части Забайкальского края. Фото: Чита.Ру.

Эта громкая история случилась в России осенью 2019 года в Забайскальском крае. В одной из воинских частей солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял из «Калашникова» восьмерых своих сослуживцев. В минобороны назвали предварительную версию расстрела солдатом-срочником 10 сослуживцев в Забайкалье: нервный срыв.

Сейчас суд завершился, и 21 января вынесли приговор: 24,5 года тюрьмы.

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Солдат Рамиль Шамсутдинов, застреливший восемь сослуживцев, предстанет перед судом. Рядовой Рамиль Шамсутдинов обвиняется по двум тяжким статьям

Застреливший восемь сослуживцев солдат Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим по делу о неуставных взаимоотношениях. А обвиняемым стал еще один солдат-срочник, которого в момент расстрела не было рядом