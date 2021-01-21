В Островце мужчину отправили в колонию за оскорбление Лукашенко и Караева в телеграм-канале Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Островце мужчину отправили в колонию за оскорбление Лукашенко и Караева в телеграм-канале. Данная информация была опубликована на сайте Гродненского областного суда.

Из приговора следует, что мужчина 1 сентября 2020 года в одном из телеграм-каналов написал в адрес Лукашенко «текстовый комментарий, который по своей форме был неприличный и по содержанию унизительный».

А 28 октября 2020 года мужчина комментировал обращение Министра внутренних дел Юрия Караева и написал в телеграме в его адрес «неприличный по форме и унизительный по содержанию комментарий, который противоречит общечеловеческой морали и установленным правилам общения между людьми».

Мужчина полностью признал свою вину.

Ему назначили 1 год и 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима.

Данный приговори в законную силу еще не вступил.

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