Фотофакт. Лукашенко после совещания окружили чиновники

Лукашенко после совещания окружили чиновники. Фото: "Пул Первого"

Александр Лукашенко в четверг, 21 января, провел совещание с руководством Совета министров. На нем обсудили госпроекты, инвестпрограммы, деятельность хозяйственных обществ, агротуризма и энергетики.

После того, как совещание завершилось, в телеграм-канале «Пул Первого» опубликовали два фото, на одном из которых несколько чиновников, среди которых глава Палаты представителей Владимир Андрейченко, премьер-министр Роман Головченко, глава Совета Руспублики Наталья Кочанова и глава Администрации президента Игорь Сергеенко, окружили Лукашенко.

- Александра Лукашенко взяли в кольцо. К сожалению, нам неизвестно, о чем именно говорили. Но видно, что обсуждение было жарким. Лукашенко даже что-то рисовал или писал для пояснения, - написано в сообщении.

Лукашенко после совещания окружили чиновники. Фото: "Пул Первого"

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