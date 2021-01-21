За оскорбление преподавателя Академии МВД и призывы к насилию задержан житель Полоцка. Вот что он написал

За оскорбление преподавателя Академии МВД и призывы к насилию задержан житель Полоцка. Фото: МВД РБ.

В Беларуси - очередное задержание за оскорбление милиции в соцсетях. Поймали 22-летнего мужчину. По версии следователей, он под разными никнеймами публиковал сообщения «в региональных чатах радикального толка» и «призывал к насилию над правоохранителями». Как заявляется, посты содержали прямые инструкции по противодействию сотрудникам милиции.

- Также горожанин разместил в одном из пабликов фотографию преподавателя Академии МВД с ее личными данными и оставил под снимком оскорбительные комментарии, унижающие честь и достоинство женщины, - сообщает МВД РБ. - Автор сообщений задержан и находится в СИЗО. Его действиям следователи дали правовую оценку и возбудили уголовные дела за оскорбление представителя власти и разжигание социальной вражды и розни. Также следователи выяснили, что мужчина являлся активным участником протестов, проходивших в Полоцке, Новополоцке и Минске.

МВД приводит скриншоты с частью сообщений мужчины:

«Выдвигаемся как наберется хотя бы 50-60 человек, которые не будут разбегаться при видео групп космонавтов, погоняем их немного!»

За оскорбление преподавателя Академии МВД и призывы к насилию задержан житель Полоцка. Фото: МВД РБ.