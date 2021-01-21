В Минске на Ольшевского 22 января не будут работать школа и ясли-сад. И вот почему Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске на улице Ольшевского в пятницу, 22 января, не будут работать школа и ясли-сад. Об этом сообщили в телеграм-канале «Минск. Официально».

- В пятницу, 22 января, по улице Ольшевского, 70 и 74а (школа№81 и ясли-сад №411) запланировано временное отключение горячего водоснабжения и отопления. Причина – аварийная ситуация на наружных сетях теплоснабжения. Дети 22 января будут находиться в учреждениях, которые расположены неподалеку. Для учеников 81-ой школы работа дежурных групп будет организована в школе №128, которая находится на Ольшевского, 59. Для воспитанников 411-го детского сада – ясли-сад №401, по улице Лынькова, 23е, - рассказали в Мингорисполкоме.

В ведомстве добавили, что в местах временного пребывания детей будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические меры, а также будет организовано горячее питание.

Занятия с пятницы, 22 января, перенесут на субботу, 23 января.

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