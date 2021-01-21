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Белорусский фонд культурной солидарности хочет лишить БТ права трансляции «Евровидения»

Григорий ГРИБОВ
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Белорусский фонд культурной солидарности хочет лишить БТ права трансляции «Евровидения».

Белорусский фонд культурной солидарности хочет лишить БТ права трансляции «Евровидения».

Так называемый Фонд культурной солидарности запустил кампанию по исключению Белтелерадиокомпании из Европейского вещательного союза, говорится в сообщении на странице фонда в Facebook 21 января.

- Белорусский фонд культурной солидарности запустил кампанию по исключению Белтелерадиокомпании из Европейского вещательного союза и лишения права трансляции и участия в «Евровидении», - сообщили в фонде.

Там уточнили, что соответствующее письмо уже направлено в офис Европейского вещательного союза в Женеву.

- Мы хотим добиться того, чтобы Белтелерадиокомпания не имела отношения ко всему тому, что носит название «европейский», так как это здание находится не на территории Европы. Он на территории Зла, - пояснил в своем Фейсбуке представитель фонда Сергей Будкин.

Напомним, Белорусский фонд культурной солидарности был создан в октябре прошлого года, по примеру фонда спортивной солидарности. Основной целью работы фонд называет помощь представителям культурного сообщества Беларуси.

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