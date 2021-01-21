Белорусский фонд культурной солидарности хочет лишить БТ права трансляции «Евровидения».

Так называемый Фонд культурной солидарности запустил кампанию по исключению Белтелерадиокомпании из Европейского вещательного союза, говорится в сообщении на странице фонда в Facebook 21 января.

- Белорусский фонд культурной солидарности запустил кампанию по исключению Белтелерадиокомпании из Европейского вещательного союза и лишения права трансляции и участия в «Евровидении», - сообщили в фонде.

Там уточнили, что соответствующее письмо уже направлено в офис Европейского вещательного союза в Женеву.

- Мы хотим добиться того, чтобы Белтелерадиокомпания не имела отношения ко всему тому, что носит название «европейский», так как это здание находится не на территории Европы. Он на территории Зла, - пояснил в своем Фейсбуке представитель фонда Сергей Будкин.

Напомним, Белорусский фонд культурной солидарности был создан в октябре прошлого года, по примеру фонда спортивной солидарности. Основной целью работы фонд называет помощь представителям культурного сообщества Беларуси.

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