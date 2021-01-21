Посмотрите, как в Заславле сотрудники МЧС спасали лошадь, которая провалилась в яму с водой

В Заславле сотрудники МЧС спасли лошадь, которая провалилась в яму с водой. Фото: МЧС

В четверг, 20 января, в Заславле сотрудники МЧС спасли лошадь, которая провалилась в яму с водой. Об этом сообщили на сайте Минского областного управления МЧС.

- Утром 21 января в часть Минского района поступило сообщение о том, что на частном подворье, которое находится в Заславле, лошадь провалилась в яму с водой. За помощью к спасателям обратились хозяева. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС и с помощью веревки и лестницы помогли достать животное из воды, - рассказали в ведомстве.

В Заславле сотрудники МЧС спасли лошадь, которая провалилась в яму с водой. Фото: МЧС

Животное не пострадало.

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