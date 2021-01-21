Вот что произошло, когда под Минском водитель привязал к машине 4 тюбинга с детьми

Из-за машины и тюбингов получился "паровозик" - веселый, но крайне небезопасный. Фото: стоп-кадр | видео МВД.

Опасные покатушки на днях устроил ребятне в Боровлянах 44-летний водитель, сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.

Мужчина привязал друг за дружкой к своему «Фольксвагену Турану» четыре тюбинга с детьми, а сам сел за руль. Видео небезопасной забавы попало в сеть и… правоохранителям.

- К счастью, в тот день, катаясь на тюбингах, никто из компании не пострадал. Но за столь экстремальные развлечения в отношении водителя был составлен материал об административном правонарушении (ч. 5 ст.18.22 КоАП РБ), - прокомментировали в УВД.

Почему водитель стал нарушителем, если никто не пострадал?

В ГАИ напомнили, что тюбинги набирают ту же скорость, с которой едет автомобиль. Она может достичь 80 километров в час! Но при этом на тюбинге нет ни руля, ни тормозов.

- Нет совершенно никакой возможности управлять «ватрушкой». При торможении или повороте она отлетает прямо под колеса авто, может столкнуться с другими ТС, людьми или препятствиями. Нередки случаи, когда происходят обрывы отрыв троса или веревки, которыми закреплены тюбинги, - перечислили в пресс-службе.

Несмотря на то, что тюбинги мягкие - катание на них вне оборудованных трасс совершенно небезопасное занятие. И из-за ложного ощущение безопасности тюбинговые травмы, особенно у детей, имеют тяжелейшие последствия.

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