СК расследует 100 случаев замыкания железнодорожных путей в Беларуси Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Следственный комитет устанавливает обстоятельства замыкания железнодорожных путей в разных регионах Беларуси. Расследование ведется в рамках уголовного дела о терроризме, которое возбуждала Генеральная прокуратура по фактам повреждения и приведения в негодность путей сообщения, а также средств сигнализации и железнодорожного транспорта.

21 января в СК сообщили о том, что всего в Беларуси зарегистрировали свыше 100 подобных фактов. Установить причастных удалось в нескольких случаях. В частности, уже предъявлено обвинение двум жителям Молодечненского района - им инкриминируется то, что в ночь на 12 ноября 2020 года мужчины пытались замкнуть металлическим тросом рельсы на участке «Дубравы - Радошковичи».

По статье 289 УК за акт терроризма суд может лишить свободы на срок от восьми лет, отметили в СК. В материалах дела в отношении обвиняемых из Молодечненского района есть скриншоты сообщений из Телеграм-канала, на который были подписаны мужчины. Судя по всему, там они увидели призыв и прочитали о том, как нужно замыкать пути.