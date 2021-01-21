Посмотрите, как на самом деле выглядит коронавирус - ученые смогли сделать первое 3D-фото

Ученые смогли сфотографировать коронавирус впервые. Фото: Nanographics.

В Австрии ученым удалось сделать первое трехмерное фото коронавируса SARS-CoV-2, пишет ресурс Deutsche Welle.

Ранее для того, чтобы иллюстрировать коронавирусную инфекцию использовались изображения компьютерной модели вируса. Но теперь достоверно известно, как на самом деле выглядит «ковид».

Сделать фото коронавируса в 3D-формате удалось специалистам фирмы Nanographics, которая является дочерней компанией Технического университета Вены. Для получение изображения использовалась пробирка с мгновенно замороженной пробой коронавируса.

Также ученые Nanographics использовали данные, полученные в университете Цинхуа (Пекин). Так как китайские ученые смогли выделить из зараженных проб неповрежденные частицы SARS-CoV-2, отсканировать их и сохранить в цифровом формате. Это было сделано таким образом, чтобы в образце вируса не произошло изменения структуры спайковых белков.

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