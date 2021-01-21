Четыре случая за неделю: БелЖд бьет тревогу - водители стали часто выезжать на переезды

Некоторые водители грубо нарушают ПДД, пытаясь проскочить перед движущимся поездом. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что за последнюю неделю в Беларуси участились случаи аварийных выездов водителей на железнодорожные переезды, проинформировали в пресс-службе БелЖД.

Причем пытаются проскочить перед движущимся поездом не только водители легковушек, но и грузовиков. Всего за последнюю неделю на Брестчине, Витебщине и Гродненщине произошло 4 аварии на железнодорожных переездах. К счастью, во всех этих авариях обошлось без людских жертв.

- Машины, как легковые, так и грузовики, в ДТП повредили оборудование переездов - светофоры и опоры наружного освещения. Была создана угроза безопасности движения поездов, нарушался график движения. Водители, пешеходы и работники железной дороги не пострадали, однако БелЖД нанесен материальный ущерб, - подчеркнули в пресс-службе перевозчика.

Водителей призвали не нарушать ПДД, строго соблюдать правила проезда железнодорожных переездов. И помнить, что нарушения часто приводят к трагедиям.

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