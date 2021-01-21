За год в Беларуси от рук близких погибли 111 человек. МВД рассказало о насилии в семье

МВД рассказало о насилии в семье Фото: Павел МАРТИНЧИК

Статистику по бытовым преступлениям в Беларуси в 2020 году подготовило Министерство внутренних дел. За минувший год в отношении членов собственной семьи белорусы совершили более 2,2 тыс. преступлений, из них много тяжких: 86 убийств и 206 тяжких телесных повреждений. В целом от рук близких погибли 111 человек.

Нюансы о насилии в семье рассказал замначальника управления профилактики МВД Сергей Красуцкий, пишет belta.by. Раньше по закону к членам семьи не относились бывшие супруги, в том числе те, которые живут после развода в одном доме, хоть и не ведут совместного хозяйства. И как раз в такой ситуации часто происходят вспышки агрессии между бывшими супругами.

- Мужчина поднимает руку на бывшую жену. И получается, что у милиции нет оснований для применения мер общей и индивидуальной профилактики к агрессору, - комментирует замначальника управления.

По его словам, новое административное законодательство устранит пробел - к членам семьи будут относить экс-супругов и сожителей независимо от факта совместного проживания и ведения общего хозяйства.