Несколько микрорайонов Орши остались без отопления - идет аварийный ремонт тепломагистрали

Снимок носит иллюстративный характер Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Орше вечером 21 января начали аварийный ремонт тепломагистрали. Работы ведутся с 17.00 в районе ул. Советская специалистами филиала «Оршанская ТЭЦ». Поэтому временно пришлось отключить теплоснабжение шести микрорайонов города: «Центр», «Северный», «Черемушки», «Восточный», «Островского», «Свердлова». Кроме того на период работ прекращена подача тепла частично «Жилпоселка льнокомбината».

Диаметр тепломагистрали - 630 мм, уточняется в сообщении предприятия «Витебскэнерго» в телеграм-канале. Для выполнения работ привлечен ремонтный персонал и необходимая спецтехника.

На предприятии заверили, что аварийно-выездные бригады сразу же организовали быстрые переключения теплосетей - чтобы перевести потребителей микрорайонов на районную котельную «Орша-Восточная».

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