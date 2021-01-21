В Беларуси разработали систему для отслеживания прав детей с инвалидностью в интернатах

Все дети должны иметь равные права. Фото: zhuravushka86.ru

В Беларуси разработали систему мониторинга реализации прав детей с инвалидностью в домах-интернатах.Такая система мониторинга направлена на улучшение реализации прав детей с инвалидностью в домах-интернатах. Разработало эту систему благотворительное общественное объединение «Мир без границ» вместе с министерствами и ведомствами Беларуси.

- Задачи системы мониторинга: понять, как права ребенка осуществляются в его повседневной жизни, определить проблемные вопросы и пути их решения, - сообщается в пресс-релизе благотворительного объединения.

В основе системы мониторинга права ребенка: на здоровье, образование, семью, идентичность, личную жизнь, защиту от насилия. А также право быть услышанным, говорить и принцип равенства.

Впервые эта система была испробована в прошлом году в Городищенском доме-интернате для детей-инвалидов. Дети отвечали на следующие вопросы: «Как тебя зовут?», «С кем ты дружишь?», «Как зовут твоих друзей?». Так, благодаря этим простым вопросом, выяснилось, знает ли ребенок свое имя, как его называют воспитатели, и общается ли ребенок со сверстниками.

- Помимо опроса сотрудников и детей, основной этап мониторинга включал наблюдение и анализ документов. Заключительный этап – подготовка рекомендаций.

Сообщается, что при составлении системы эксперты руководствовались национальным законодательством и международными документами, ратифицированными Беларусью.