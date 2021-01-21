В Москве задержан белорус Владлен Лось, его обязали покинуть Россию

Юриста Владлена Лося высылают в Беларусь. Фото: Facebook @vladlen.los.

О том, что в России задержали юриста признанного российским Минюстом иноагентом Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Владлена Лося, сообщило информагентство РБК.

О своем задержании он сообщил в своем твиттер-аккаунте. И уточнил, что в момент задержания был в гостиничном номере. Известно, что Владлен Лось является гражданином Беларуси.

Позже глава юротдела ФБК Вячеслав Гимади сообщил, что задержанный Лось находится в ОВД. В итоге ему вручили уведомление о том, что до 25 января он обязан покинуть территорию России, то есть его «высылают» на родину, в Беларусь.

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