Фотофакт: в Минске пропала вода в нескольких домах - идут аварийные работы

В Минске пропала вода в нескольких домах - идут аварийные работы Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Минске очередная авария - в некоторых домах в микрорайоне «Малиновка» нет воды. Ремонтные работы вечером 21 января идут у торгового центра «Максимус», что на перекрестке Рафиева и Есенина, сообщает корреспондент KP.BY.

В Минске пропала вода в нескольких домах - идут аварийные работы Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В частности, водоснабжение отсутствует в некоторых домах по улице Есенина. Среди жильцов ходят слухи, что воды не будет до вечера 22 января, однако официальной информации на этот счет, а также сведений об инциденте пока нет.

В Минске пропала вода в нескольких домах - идут аварийные работы Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

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Напомним, в тот же вечер несколько микрорайонов Орши остались без отопления - идет аварийный ремонт тепломагистрали.