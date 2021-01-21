Житель Новополоцка разбросал ежи, чтобы сорвать автопробег «За единую Беларусь!» - колеса прокололи шесть машин

Мужчина изготовил ежи, чтобы сорвать провластный автопробег. Фото: стоп-кадр | видео МВД.

Инцидент произошел в ноябре 2020-го года в Полоцком районе. Подробности сообщила в телеграм-канале пресс-служба МВД.

В субботу, 14 ноября, в регионе по маршруту Новополоцк - Верхнедвинск - Миоры - Щарковщина - Глубокое - Полоцк проходил провластные автопробег «За единую Беларусь!». Один из местных жителей решил помешать этой акции.

Так 37-летний житель Новополоцка изготовил в гараже «ежи» и разбросал их на дороге рядом с поселком Боровуха -1 на Полоччине.

- В итоге в шести машинах были пробиты колеса - авто наехали на ежи, разбросанные на проезжей части. Ущерб составил 100 белрублей, - прокомментировали в МВД.

Однако нашли виновного в срыве автопробега не сразу. Сейчас мужчина задержан и находится в ИВС, в отношении него возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

- В содеянном мужчина сознался и пояснил, что изготовил «ежи» специально, чтобы сорвать автопробег. Он признан подозреваемым. Фигурант не работает, ранее привлекался к административной и уголовной ответственности, - охарактеризовали в пресс-службе личность подозреваемого.

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