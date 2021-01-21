Команда Тихановской инициирует за рубежом 23 новых дела против белорусских силовиков

Команда Тихановской инициирует за рубежом 23 новых дела Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Свыше 20 дел пострадавших во время протестов в Беларуси готовят для рассмотрения по универсальной юрисдикции в Литве, Польше и Чехии. Напомним, в конце 2020 года по универсальной юрисдикции уже возбуждали одно дело - тогда признали потерпевшим минчанина Максима Хорошина, владельца цветочного магазина. Бизнесмена жестко задерживали силовики - Генпрокуратура Литвы завела первое уголовное дело о пытках в Беларуси.

Скоро в Литве подадут еще три дела. Причем, одна из потерпевших - гражданка Литвы белорусского происхождения, сообщает издание Naviny.by со ссылкой на Александра Добровольского, советника Светланы Тихановской.

Еще два дела - по заявлениям белорусов. Дела готовит инициатива ByPol, уточняется в сообщении. Для подачи в Польше подготовлено 10 дел, столько же - в Чехии. Речь идет о белорусах, которые выезжали в эти страны из-за преследований.