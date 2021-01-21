Вот сколько аккаунтов заблокировал Viber после жалоб белорусов

Если звонят из банка по Viber, скорее всего, это мошенники. Фото: Bloomberg.

О том, что после жалоб белорусов на мошеннические действия Viber заблокировал свыше 3 тысяч аккаунтов в своей сети, сообщили БелТА в пресс-службе популярного мессенджера.

Мошенничества связаны с банковскими картами. Чаще всего злоумышленники звонят с поддельных аккаунтов, «маскируясь» под сотрудников банков. Для того, чтобы усыпить бдительность пользователей, они используют лого и фирменный стиль финучреждений, личный звонок и массу вымышленных предлогов.

- Хотим в компании Rakuten Viber напомнить, что категорически нельзя сообщать собеседникам в мессенджерах личные данные: номер, срок действия, CVV-код банковской карты, любой PIN-код, логин и пароль от интернет-банкинга, пароль 3D Secure, SMS-пароль, другие данные, - предупредили в компании.

Если подобный звонок поступает, его надо сразу же прекратить и позвонить по официальному номеру своего банка. Звонивший номер мошенника стоит выделить пометкой «спам» в Viber, мессенджер предложит также его «заблокировать».

Еще информацию о поддельном аккаунте можно передать в службу поддержки Viber. А если стали жертвой мошенничества - всегда надо заявить об этом правоохранителям.

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