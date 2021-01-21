До +7. Какой будет погода в Беларуси в пятницу, 22 января, и на выходных

В Беларуси теплеет, и дожди с мокрым снегом придут только к выходным. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Ранее «Комсомолка» уже писала о том, что в Беларуси резко изменилась погода. «Небесная канцелярия» на 21 назначила нам дожди и потепление. А какой будет погода в республике в пятницу и на ближайших выходных, с 22 по 24 января?

Так на пятницу, 22 января, на погоду в Беларуси повлияют теплые воздушные массы атлантического происхождения, сообщает ресурс meteoinfo.by. В этот день будет облачно с прояснениями, ветер умеренный южного направления, но осадков в основном не будет. В ночные часы температура опустится до -3…+2 градусов, а днем в среднем термометры покажут -1…+4 тепла. Такая погода будет чревата туманом и местами слабым гололедом. Метеозависимым людям надо учитывать, что ночью будет падать атмосферное давление.

В субботу, 23 января, все еще будет сохраняться влияние теплых и влажных воздушных масс со Средиземноморья. Погода будет облачной, уже могут местами пройти небольшие непродолжительные дожди. Не избежать туманов и слабого гололеда. Ветер не изменит направления - будет южным, но уже порывистым. Ночью установится средняя температура в пределах -2…+4 градусов, а вот днем мороза не будет нигде - 0…+5 тепла. Совсем не по-зимнему будет в Брестской области, где в некоторых регионах потеплеет аж до +7 выше ноля.

А вот с воскресенья, 24 января, погода начнет меняться. Метеоусловия будет определять поле пониженного атмосферного давления. А днем Беларусь накроет зона влияния фронтальной системы, сместившейся с Карпат. Ночью осадки прогнозируются в юго-западных регионах, и днем будет облачно, дождь с мокрым снегом выпадут почти по всей территории Беларуси.

Ночью средняя температура будет около -2…+4 градусов, а днем несмотря на осадки снова потеплеет: от 0 до +6 градусов покажут термометры.

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