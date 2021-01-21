В детсадах и школах Московского района Минска пропало отопление. И вот в каких

Из-за аварии в школах перенесли занятия Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Из-за аварии на тепломагистралях 21 января в Московском районе Минска не будет отопление в 16 учебных заведениях и 30 детских садах. Предположительно - до 18 часов пятницы 22 января. Поэтому занятия в учреждениях общего среднего образования отменяются в пятницу и переносятся на субботу, 23 января.

Речь идет о лицее №1, гимназиях №№10, 174, 192, средних школах №№26, 154, 160, 165, 170, 181, 206, 207, 208, 209, 213 и 215, детсадах №№ 94, 105, 128, 414, 430, 453, 455, 460, 496, 500, 513, 523, 524, 525, 541, 542, 544, 546, 547, 549, 551, 554, 555, 556, 557, 558, 560, 563, 564 и 576.

В садиках обещают организовать дежурные группы с горячим питанием, но, по возможности, лучше оставить детей дома, говорится в сообщении Минского горисполкома. А в школах, гимназиях и лицее будут работать дежурные группы, в которых обещают поддерживать допустимую температуру.

Напомним, ЧП на теплосети затронуло десятки домов.